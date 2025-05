Olly infiamma Roma | Contento della scelta su Eurovision Emma a sorpresa sul palco – Video

Olly conquista Roma con il suo tour "Lo rifarò, lo rifaremo tour", esprimendo la sua gioia per la partecipazione all'Eurovision. Sul palco, una sorprendente Emma gli fa compagnia, mentre l'artista sottolinea l'importanza di restare con i piedi per terra e del legame speciale con il suo pubblico. Un evento che scalda il cuore dei fan.

(Adnkronos) – “Per me era vitale fare questo tour. Sono orgogliosissimo della decisione che ho preso. Per me era importante restare con i piedi per terra e stare con voi perché vi amo”. Così Olly durante la prima tappa romana del suo tour ‘Lo rifarò, lo rifaremo tour’ torna a parlare della scelta di non partecipare all’Eurovision song contest nella stessa sera in cui a Basilea si sta svolgendo la prima semifinale. Il giovane cantautore genovese, reduce dal trionfo sanremese con ‘Balorda Nostalgia’, ha infiammato l’Atlantico Live e gli oltre duemila fan presenti regalando a sorpresa un duetto con Emma. Insieme si sono esibiti sulle note di ‘Ho voglia di te’, la hit della scorsa estate firmata Juli. L'articolo Olly infiamma Roma: “Contento della scelta su Eurovision”. Emma a sorpresa sul palco – Video proviene da Ildenaro. 🔗Leggi su Ildenaro.it

