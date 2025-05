Olly infiamma Roma | Contento della scelta su Eurovision Emma a sorpresa sul palco – Video

Olly infiamma Roma con il suo tour "Lo rifarò, lo rifaremo" e celebra la sua decisione di partecipare all'Eurovision. Sul palco, una sorpresa: Emma si unisce a lui, creando un momento indimenticabile. "Era vitale fare questo tour", dichiara l'artista felice di condividere emozioni con il suo affezionato pubblico.

(Adnkronos) – “Per me era vitale fare questo tour. Sono orgogliosissimo della decisione che ho preso. Per me era importante restare con i piedi per terra e stare con voi perché vi amo”. Così Olly durante la prima tappa romana del suo tour ‘Lo rifarò, lo rifaremo tour’ torna a parlare della scelta di non . L'articolo Olly infiamma Roma: “Contento della scelta su Eurovision”. Emma a sorpresa sul palco – Video proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su .com

Approfondimenti da altre fonti

Olly infiamma Roma: "Contento della scelta su Eurovision". Emma a sorpresa sul palco - Video

reggiotv.it scrive: (Adnkronos) - “Per me era vitale fare questo tour. Sono orgogliosissimo della decisione che ho preso. Per me era importante restare con i piedi per terra e stare con voi perché vi amo”. Così Olly dura ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Olly festeggia 24 anni in tour: sold out e nuove date nei palazzetti per il Tutta Vita Tour 2025-2026

Olly ha celebrato il suo 24° compleanno sul palco, aprendo il “ Lo Rifarò, Lo Rifaremo Tour ” domenica 4 maggio a Torino.