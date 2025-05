Olimpiadi invernali 2026 | continuità didattica in provincia di Sondrio ma anche PCTO per studenti di Bormio

In vista delle Olimpiadi Invernali 2026 a Milano-Cortina, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardo annuncia la continuità didattica in provincia di Sondrio. Questa iniziativa non solo garantirà il regolare svolgimento delle lezioni, ma offrirà anche opportunità di PCTO per gli studenti di Bormio, integrando sport e formazione.

In occasione dei XXV Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026, l'Ufficio Scolastico Regionale Lombardo comunica in una nota la continuità dell'attività scolastica in provincia di Sondrio per il periodo dei Giochi.

