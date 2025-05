Okafor è un mistero Behrami svela tutto | Perché Conte non lo schiera

Valon Behrami svela il mistero di Noah Okafor, il giovane talento del Napoli costretto a rimanere in panchina. L'ex giocatore analizza le ragioni che hanno portare Conte a non schierarlo, rivelando le delusioni e le aspettative non rispettate da parte del club. Una questione che suscita curiosità e riflessioni sul futuro del calciatore.

L’ex giocatore del Napoli, Valon Behrami, ha analizzato le ragioni dietro al mancato utilizzo del suo connazionale Noah Okafor.Noah Okafor è senza dubbio il giocatore che ha maggiormente deluso le aspettative del Napoli. Arrivato per dare una mano nella seconda parte di stagione al posto di Kvaratskhelia, ceduto al PSG, lo svizzero è sceso in campo col contagocce sotto la gestione Conte, non riuscendo mai a ritagliarsi lo spazio necessario per mettere in mostra le sue caratteristiche.Tanti tifosi hanno reclamato maggiore spazio per lui nelle ultime gare in considerazione dei tanti infortuni nel reparto offensivo, ma nelle ultime sette gare non è arrivato alcun minuto per lui.Qual è il problema di Okafor? L’analisi di Behrami non lascia dubbiTra le tante posizioni, anche l’ex giocatore azzurro, Valon Behrami, ha espresso la sua opinione al riguardo. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Okafor è un mistero, Behrami svela tutto: “Perché Conte non lo schiera”

