Ogni grosso problema Xabi Alonso deve affrontare come nuovo Boss del Real Madrid

Xabi Alonso, neo allenatore del Real Madrid, si prepara ad affrontare notevoli sfide nel suo nuovo ruolo. Con l'eredità di una delle squadre più decorate al mondo, dovrà gestire le alte aspettative dei tifosi, la pressione delle prestazioni e le dinamiche interne del club. Sarà interessante vedere come si muoverà in questo delicato compito.

Quando XabiAlonso Passi in IL Vero Madrid riparo Questo estate, Lui Volere non soltanto Essere ereditario IL maggior parte decorato squadra In mondo calcio, Ma Anche uno Di IL maggior parte esigente Lavori In IL gioco.Scambiarsi il sedile sicuro di Bayer Leverkusen – Dove Lui moneta loro Primo-mai Bundesliga Titolo – per IL bianco-caldo riflettore Di IL Santiago Bernabeu, Alonso ritorni A IL club Dove Lui vinto qualunque cosa come UN giocatore, Ora compito con continuando Quello eredità da IL laterale.Carlo Ancelotti's Uscita foglie Enorme scarpe A riempire. IL Italiano ha guidato Madrid A multiplo Campioni Lega E La Liga Titoli In due riuscito incantesimi. Ora, Alonso Volere Essere previsto A Mantenere IL trofei fluire Mentre Anche rimodellamento UN squadra Questo è Entrando UN periodo Di transizione.