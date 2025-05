Oggi 13 maggio | Madonna di Fatima il messaggio di conversione per il mondo

Oggi, 13 maggio, celebriamo l’apparizione della Madonna di Fatima, un evento che ha segnato la storia del messaggio di conversione per il mondo. Nella spontaneità dei tre pastorelli, la Beata Vergine Maria ha trasmesso messaggi profetici, invitando tutti a rivolgere i propri cuori verso la fede e la speranza. Fatima, un luogo sacro, continua a ispirare milioni di fedeli in tutto il mondo.

A Fatima la Beata Vergine Maria apparve ai tre pastorelli per donare loro importanti messaggi per l'umanità. Centrale l'invito alla conversione dei cuori per cambiare il corso della storia. Fatima è tra i luoghi mariani più famosi e importanti al mondo. Questa piccola località del Portogallo è il posto in cui la Beata Vergine Maria .

