Oggetti non adatti alla vendita nei negozi del Pistoiese | multe e sequestri

PISTOIA – I controlli della Guardia di Finanza nel pistoiese hanno portato a sequestri e multe per la vendita di prodotti non conformi, anche in note catene. Gli agenti hanno individuato irregolarità in tre esercizi commerciali, evidenziando la necessità di garantire la sicurezza e la qualità dei beni offerti ai consumatori.

PISTOIA – Prodotti non conformi in vendita anche in note catene: scattano sequestri e multe dopo i controlli della Guardia di Finanza. Nel corso di tali interventi, i finanzieri del Gruppo Pistoia e della Compagnia Montecatini Terme hanno rilevato irregolarità in 3 esercizi della provincia, rinvenendo e sequestrando 884 articoli di bigiotteria, Oggettistica e accessori di abbigliamento, non conformi agli standard minimi di sicurezza previsti per la loro commercializzazione nell’Unione Europea.Il Gruppo di Pistoia ha sottoposto a sequestro, per violazione del codice del consumo (decreto legislativo 206 del 2005), nel capoluogo, in un negozio di bigiotteria ed in un punto vendita di una nota catena commerciale, rispettivamente, 666 bracciali e orecchini, sprovvisti delle informazioni minime sull’origine e la composizione, e 185 prodotti di Oggettistica, costituiti prevalentemente da decorazioni per la casa a tema pasquale, per l’assenza di indicazioni sui materiali con cui erano stati fabbricati. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

