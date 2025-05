Offese bestemmie sigle e simboli | viaggio tra le scritte che imbrattano Ferrara - FOTO

Attraverso le immagini delle scritte che imbrattano Ferrara, esploriamo un viaggio tra offese, bestemmie e simboli. Ogni graffito racconta la pulsione di lasciare un segno indelebile, esprimendo emozioni e pensieri, spesso in modo provocatorio. Scopriamo come i muri della città diventino il palcoscenico per urla silenziose e dichiarazioni audaci della quotidianità.

Lasciare un segno, imprimere letteralmente il proprio passaggio sui muri della città. È l’urgenza - spesso rabbiosa, provocatoria o più semplicemente maldestra - di scrivere qualcosa, di urlare al mondo un pensiero, una dichiarazione d’amore o un’insoddisfazione, utilizzando i luoghi pubblici. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Offese, bestemmie, sigle e simboli: viaggio tra le scritte che imbrattano Ferrara - FOTO

Potrebbe interessarti su Zazoom

Massimo Ripepi : minacce di morte nei miei confronti e offese

Reviamo e pubblichiamo la lettera aperta del consigliere comunale Massimo Ripepi che annuncia di essersi volontariamente sottoposto ad interrogatorio e spiega la sua versione dei fatti sulla vicenda riguardante la bambina abusata dallo zio.