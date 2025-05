Occupa alloggio popolare sotto sequestro sgomberato e denunciato

La polizia municipale di Napoli ha recentemente condotto un'importante operazione a Scampia contro l'occupazione abusiva degli alloggi pubblici. In via Andrea Pazienza, gli agenti dell'Unità Operativa Tutela Patrimonio hanno sgomberato un uomo che occupava illegalmente un appartamento, denunciandolo per la sua condotta. Questa azione si inserisce in un'attività più ampia di tutela del patrimonio pubblico.

Nuova operazione della polizia municipale di Napoli, a Scampia, volta al contrasto del fenomeno dell’Occupazione abusiva degli alloggi pubblici. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Patrimonio sono intervenuti in via Andrea Pazienza, dove un uomo si era insediato in un appartamento di edilizia. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Occupa alloggio popolare sotto sequestro, sgomberato e denunciato

Altre fonti ne stanno dando notizia

Occupa alloggio popolare sotto sequestro, sgomberato e denunciato - Nuova operazione della polizia municipale di Napoli, a Scampia, volta al contrasto del fenomeno dell’occupazione abusiva degli alloggi pubblici. Gli agenti dell’Unità Operativa Tutela Patrimonio sono ... 🔗napolitoday.it

Occupano casa popolare da un anno e mezzo ma hanno un altro alloggio: scatta l’ordinanza - di Dan.Bo. Da più di un anno e mezzo occupano una casa popolare nonostante siano proprietari di un altro alloggio. È essenzialmente questo il motivo che ha portato il Comune di Perugia a emettere nell ... 🔗umbria24.it

Separata, e con quattro figli, occupa abusivamente una casa popolare - Una donna e quattro bambini, sfrattata di casa a causa dell’affitto non pagato, occupa abusivamente un alloggio popolare di via Mario Rapisardi a Vittoria. La casa, assegnata ad un’anziana, non e’ ... 🔗grandangoloagrigento.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Studentessa violentata in alloggio universitario: condannato un minorenne del Senegal a 6 anni e 8 mesi di carcere

Sei anni e otto mesi di carcere per un giovane senegalese: la sentenza per l'aggressione e la violenza sessuale ai danni di una studentessa.