Obiettivo raggiunto dal Gal Appennino Aretino nella programmazione Leader PSR Toscana 2014-2022

Arezzo, 13 maggio 2025 – Obiettivoraggiunto dal GAL AppenninoAretino nellaprogrammazioneLeader PSR Toscana2014-2022La programmazione del GAL AppenninoAretino si chiude positivamente raggiungendo importantirisultati. Ormai giunta al termine, in questa lunga programmazione comunitaria, estesa di due annicon ulteriori risorse assegnate per contrastare le difficoltà economiche generate dall’epidemiaCOVID, il GAL AppenninoAretino ha finanziato 341 progetti di investimento ad Enti pubblici edOperatori privati di tutte le categorie economiche. Complessivamente il GAL ha portato, nel territorioAretino di sua competenza, circa 14 milioni di euro di contributi. Un traguardo che con soddisfazionesarà presentato il 23 maggio 2025 presso il Castello di Poppi. Un Evento finale organizzato perringraziare tutti i Beneficiari che hanno investito anche una parte rilevante di risorse proprie, oltre aquelle ottenute attraverso il GAL, per realizzare progetti di sviluppo. 🔗Leggi su Lanazione.it