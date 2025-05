Nuovo stadio Roma Rocca | L’idea di costruirlo a Tor Vergata mi piace da morire

Il nuovo stadio della Roma continua a far discutere, tra speranze e ostacoli. L'idea di realizzarlo a Tor Vergata entusiasma molti, mentre i lavori a Pietralata segnano un passo avanti. Recentemente, sono riprese le attività di recinzione dell'area, aprendo la strada agli scavi archeologici e alla futura consegna del progetto.

Continua a far parlare decisamente di sé il futuro stadio della Roma, che tra mille difficoltà dovrebbe sorgere nella zona di Pietralata. Proprio oggi sono riprese le attività di recinzione dell’area, che precederanno gli scavi archeologici, dopo i quali si potrebbe procedere alla consegna del progetto definitivo. Proprio nella giornata di ieri, dopo le tensioni tra i manifestanti e la polizia, non è passata inosservata la proposta della costruzione del Nuovo impianto giallorosso a Tor Vergata, stipulata del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e appoggiata anche dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.Le parole di RoccaA margine di un evento nella sede della giunta, proprio Rocca ha parlato del tema stadio, con le sue parole che sono state riportate dall’ANSA: “A me piace da morireL’idea di fare lo stadio della Roma a Tor Vergata. 🔗Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Nuovo stadio Roma, Rocca: “L’idea di costruirlo a Tor Vergata mi piace da morire”

