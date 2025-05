Nuovo sponsor Juventus | quando debutterà sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor per la stagione 2025/26: Jeep, che torna a featured sulle maglie dei bianconeri. Scopriamo insieme quando debutterà ufficialmente e in quali partite vedremo già il logo di Jeep insieme a Visit Detroit, nelle sfide imminenti.

Nuovo sponsor Juventus: quando ci sarà l’esordio sulle maglie dei bianconeri? Ufficiale, ecco le partite in cui vedremo già Jeep e Visit Detroit. La Juve, attraverso un comunicato ufficiale, ha svelato il nuovo sponsor per la stagione 202526. Torna Jeep che, insieme a Visit Detroit, sarà presente sulle nuove maglie bianconere. Sì, ma da quando? Come recita la nota: «L’accordo prevede un corrispettivo fisso complessivo di €69 milioni (di cui €4 milioni per il periodo residuo della stagione sportiva 20242025», fissando l’inizio del ‘matrimonio’ già dall’annata in corso. Per questo motivo, lo sponsor congiunto di Juventus sarà visibile sulle divise dei calciatori bianconeri già nelle partite contro Udinese all’Allianz Stadium (e sarà il debutto, domenica 18 maggio alle 20.45) e nell’ultima giornata in casa del Venezia, mentre al Mondiale per Club si vedrà Jeep come unico front-of-shirt sponsor. 🔗Leggi su Juventusnews24.com