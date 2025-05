Nuovo sponsor Juve Scanavino | Orgogliosi di annunciare la prestigiosa sponsorizzazione con Jeep e Visit Detroit un’opportunità di crescita reciproca Ringraziamo per la loro fiducia

La Juventus è lieta di annunciare un'importante partnership con Jeep e Visit Detroit. Il CEO Maurizio Scanavino ha sottolineato come questa alleanza rappresenti un'opportunità di crescita reciproca. L'accordo sottolinea la fiducia in un futuro luminoso, rafforzando ulteriormente il legame tra il club e i suoi sponsor. Scopri di più sulle dichiarazioni di Scanavino.

Il Chief Executive Officer della Juventus, Maurizio Scanavino, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo l'annuncio del nuovo sponsor dei bianconeri per le prossime stagione ovvero Jeep e Visit Detroit. «Siamo orgogliosi di annunciare questa prestigiosa sponsorizzazione, che vede protagonisti due partner con una visione internazionale: Jeep, partner storico con cui collaboriamo da oltre 10 anni, e Visit Detroit, che si unisce a noi con grande entusiasmo. Entrambe le aziende condividono valori affini, tra cui l'eccellenza, l'innovazione e la passione per lo sport. La partnership rappresenta un'opportunità di crescita reciproca, rafforzando il posizionamento del club per raggiungere nuovi traguardi.

