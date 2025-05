Nuovo sponsor Juve | sarà anche sulle maglie di Juventus Next Gen Juventus Women e Juve Primavera? Comunicato ufficiale che svela tutto

La Juventus ha annunciato il suo nuovo sponsor, Visit Detroit, che sarà visibile anche sulle maglie delle squadre Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera. Questa novità, comunicata ufficialmente dalla società, segna un passo importante per l'immagine del club e il suo impegno a livello internazionale.

Nuovo sponsor Juve: sarà presente anche sulle maglie di Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Ecco il comunicato ufficiale. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha reso noto quello che sarà il nuovo sponsor per le prossime stagioni: Visit Detroit e Jeep saranno presenti sulle maglie nelle partite nazionali mentre a livello internazionale (come il Mondiale per Club ) ci sarà solamente Jeep. Sulle divise di Prima squadra maschile, ma per quanto riguarda Juventus Next Gen, Juventus Women e Juve Primavera? Di seguito riportata la nota del club. COMUNICATO – «L'accordo prevede la presenza congiunta dei loghi di Jeep e Visit Detroit sulle maglie della Prima Squadra maschile, femminile e della Next Gen nelle competizioni nazionali. Nelle competizioni internazionali, invece, Jeep tornerà a essere l'unico front-of-shirt sponsor».