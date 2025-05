Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli | Circumvesuviana linee flegree e metro nord a rischio

Un nuovo sciopero dei trasporti colpirà Napoli, con ripercussioni sulla Circumvesuviana, le linee flegree e la metro nord. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha indetto l'agitazione per venerdì 23 maggio 2025, durante la quale il personale della control room di Eav si fermerà per quattro ore, dalle 8.30 alle 12.30, creando disagi per gli utenti.

Nuovosciopero dei trasporti a Napoli. L'organizzazione sindacale Faisa-Confail ha, infatti, proclamato un'agitazione per venerdì 23 maggio 2025.Il personale della control room divisione trasporto ferroviario di Eav incrocerà le braccia per 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Nuovo sciopero dei trasporti a Napoli: Circumvesuviana, linee flegree e metro nord a rischio

