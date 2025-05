Nuovo Punto prelievi Primo stress test in via Redipuglia

Un nuovo Punto Prelievi ha aperto in via Redipuglia, inaugurando il primo stress test nella zona di Parco della Pace. Trasferito dagli ambulatori di Muraglia, l'avvio del servizio ha suscitato preoccupazioni per l'impatto sul quartiere e sulla viabilità, portando a un'attesa di reazioni e adattamenti nella comunità locale.

di Benedetta Iacomucci Caos calmo in via Redipuglia. Ha debuttato ieri in zona Parco della Pace il NuovoPuntoprelievi, trasferito da Muraglia agli ambulatori per la Riabilitazione dell’Ast, proprio di fronte alla piscina. Un impatto, sul quartiere e sulla viabilità, che aveva destato qualche rimostranza tra i residenti, tra i gestori dell’impianto sportivo e tra gli stessi utenti del servizio. Per questo, l’Ast ha preso delle precauzioni. "Con la direzione – dice Luana Stefanelli, primario facente funzione della Direzione medica dei presidi – si è deciso di lasciare attivo a Muraglia, nella Palazzina Solazzi che non sarà interessata dai lavori per il Nuovo ospedale, i pazienti oncoematologici, che sono indicativamente una sessantina al giorno. E, nell’attesa che siano pronti i locali al terzo piano del padiglione B del San Salvatore, sopra gli ambulatori della Cardiologia, resterà a Muraglia anche la Diabetologia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Punto prelievi. Primo stress test in via Redipuglia

