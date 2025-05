Nuovo no al Mes e rinvio Pnrr la partita forse incrociata di Meloni in Ue

Il governo italiano, guidato da Meloni, conferma l'assenza di una maggioranza per ratificare il Mes e chiede un rinvio per il Pnrr oltre il 2026. Questi due temi, sebbene distinti, potrebbero intrecciarsi politicamente nell'ambito delle trattative con l'Unione Europea. La situazione si fa complessa nella gestione delle risorse e delle scadenze europee.

Roma, 13 mag. (askanews) – L’Italia ribadisce che non c’è una maggioranza parlamentare per ratificare il Mes. Allo stesso tempo torna a chiedere la proroga dell’attuazione del Pnrr oltre il 2026. Due dossier tecnicamente slegati ma che nella pratica potrebbero avere un collegamento. Sul Mes, per l’ennesima volta, ieri nel corso dell’Eurogruppo è stato chiesto al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti se e quando l’Italia (unico Stato che ancora non l’ha fatto) approverà la riforma del Meccanismo europeo di stabilità. Altrimenti, ha avvertito il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, “i fondi che abbiamo a disposizione per aiutarci a gestire le difficoltà bancarie non possono essere incrementati dai prestiti concessi dal Mes”. Tutto vero, ma non ci sono i numeri, ha replicato il titolare del Mef. 🔗Leggi su Ildenaro.it

