Al taglio del nastro della nuova gioielleria "Nàcar" a Tirrenia, un sogno diventa realtà per la giovane imprenditrice Martina Raimondi. Situato in via Belvedere 18, il negozio si propone come punto di riferimento per gli amanti della bigiotteria e della gioielleria sul Litorale Pisano, offrendo pezzi unici e creativi.

Arriva un Nuovo punto di riferimento per gli amanti della bigiotteria e della gioielleria sul Litorale Pisano: nasce a Tirrenia, in via Belvedere 18, 'Nàcar', il negozio della giovane imprenditrice Martina Raimondi, nato da una passione coltivata nel tempo.Al taglio del nastro della nuova. 🔗Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Nuovo negozio di gioielleria e bigiotteria a Tirrenia: ecco 'Nàcar'

