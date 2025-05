Nuovo game show per Amadeus e al suo fianco vuole proprio lei | clamoroso ritorno in tv

La televisione italiana si accende con un clamoroso ritorno: Amadeus lancia un nuovo game show sul Canale Nove, affiancato da una celebre co-conduttrice. Con l'estate alle porte, le aspettative sono alle stelle e i preparativi sono frenetici. I fan non vedono l'ora di scoprire cosa riserverà questo entusiasmante evento!

La televisione italiana si prepara per un’estate di grandi novità. Amadeus, il noto conduttore, è pronto a sorprendere il pubblico con un Nuovogameshow sul Canale Nove, che promette di essere uno degli eventi più attesi della stagione. L’organizzazione è già a pieno regime, e la curiosità cresce intorno a chi lo affiancherà in questa nuova avventura.Un nome inaspettato accanto ad Amadeus sul NoveThe Cage – Prendi e Scappa è il titolo del Nuovo programma che debutterà a giugno durante l’access prime time. Con una formula adrenalinica già testata con successo all’estero. Ma la vera curiosità è: chi affiancherà Amadeus in questa nuova sfida? A rivelarlo è stato Giuseppe Candela, nella sua rubrica sul settimanale Chi. E la risposta, per molti, ha il sapore di una sorpresa (gradita). Il conduttore, infatti, ha scelto al suo fianco una figura femminile che conosce bene le dinamiche dello showbiz, che ha saputo reinventarsi più volte e che in questi mesi è al centro di una vera e propria “rinascita professionale”. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Nuovo game show per Amadeus e al suo fianco vuole proprio lei: clamoroso ritorno in tv

