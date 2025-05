nuovo codice della strada il convegno di cna pisa

Il 17 maggio 2025, CNA FITA Pisa invita tutti a un convegno gratuito dedicato al Nuovo Codice della Strada, che si terrà nell'auditorium dell'Unione Valdera a Pontedera. L'evento offrirà un'opportunità di approfondimento sugli obblighi normativi e soluzioni pratiche, rivolto a associati e non. Un'importante occasione di formazione per chi opera nel settore.

Pisa, 13 maggio 2025 - Nuovocodicedellastrada, obblighi normativi e soluzioni. CNA FITA Pisa organizza, sabato 17 maggio a partire dalle 9, un evento gratuito per associati e non nell'auditorium dell'Unione Valdera in via delle Brigate Partigiane, 5 a Pontedera. Un vero e proprio momento formativo e informativo – con interventi tecnici di professionisti ed esperti nonché delle forze dell'ordine – rivolto sia a tutte le imprese e agli operatori professionali del settore autotrasporti ma anche ai dipendenti delle ditte e agli autisti. Si tratta, infatti, di un seminario pubblico aperto a tutti e che riceve il patrocinio dell'Unione dei Comuni della Valdera. Sarà un'occasione fondamentale – precisa CNA Pisa con una nota - per aggiornarsi sulle recenti modifiche legislative e sui nuovi obblighi introdotti, in particolare quelli relativi al cronotachigrafo.