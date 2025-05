Nuovi parapetti del lungolago Gaddi | Sembrano ringhiere da cantiere

"Il nuovo design dei parapetti del lungolago Gaddi suscita polemiche, apparendo più simili a ringhiere da cantiere che a elementi architettonici integrati nel paesaggio. Sergio Gaddi, consigliere regionale di Forza Italia e storico dell'arte, non perde l'occasione di esprimere il suo disagio riguardo a una scelta che mette in discussione l'estetica del luogo."

Anche i Nuoviparapetti del lungolago fanno subito discutere. Non stupisce che a farlo per primo sia Sergio Gaddi, consigliere di maggioranza in Regione in quota a Forza Italia, nonché storico dell'arte, che non ha mai avuto alcun problema a manifestare liberamente la sua opinione."Il. 🔗Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Nuovi parapetti del lungolago, Gaddi: "Sembrano ringhiere da cantiere"

