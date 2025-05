Nuovi infissi di ultima generazione per rendere più efficiente la sede del Comune

Martedì mattina hanno preso avvio gli interventi di efficientamento energetico nella sede del comune di piazza Mazzini. L'importante progetto prevede la sostituzione dei vecchi infissi con nuovi modelli ad alte prestazioni energetiche, termiche e antirumore, grazie a un contributo ministeriale del MEF di 90.000 euro, per garantire un ambiente più sostenibile e confortevole.

