Nuovi corsi all’università L’offerta apre al turismo e alle scienze giuridiche

A partire dall’anno accademico 2025-2026, l'Università di Siena, presso il Campus di Arezzo, presenta due nuovi corsi di laurea: la triennale in "Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile" e un percorso in scienze giuridiche. Queste iniziative mirano a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, valorizzando le eccellenze locali e promuovendo la formazione interdisciplinare.

A partire dall'anno accademico 2025-2026, il Campus dell'Università di Siena ad Arezzo arricchirà la propria offerta formativa con due Nuovicorsi di laurea, destinati a rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e del territorio: la triennale in "Patrimonio culturale, territorio, turismo sostenibile" e la magistrale in "scienzegiuridiche del lavoro e della sicurezza".La presentazione ufficiale, ieri, ha visto la partecipazione del rettore Roberto Di Pietra, di docenti e rappresentanti dei Dipartimenti promotori, oltre a numerose autorità accademiche. "Questi due Nuovi percorsi formativi – ha dichiarato Di Pietra – rappresentano un passo avanti nella nostra missione di innovare e diversificare L'offerta, rispondendo alle sfide del presente e rafforzando il presidio universitario di Arezzo".

