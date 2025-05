Nuovi ambulatori e servizi sociali | In arrivo la Casa della Comunità

Un passo significativo per la sanità locale: ieri è stata posata la prima pietra della Casa della Comunità di via Ciro Bisi. Questo nuovo polo integrerà i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio castelnovese, raccogliendo medici di famiglia, un centro prelievi e altri servizi essenziali, per rispondere meglio alle esigenze della popolazione.

Importante momento per la sanità a livello locale. Ieri pomeriggio si è tenuta la posa della prima pietra dellaCasadellaComunità di via Ciro Bisi, il luogo in cui convergeranno i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio castelnovese, ovvero medici di famiglia, centro prelievi, servizisociali, etc. Un momento quindi simbolico e molto significativo per la Comunità, che segna l’inizio del cantiere per la realizzazione della struttura."La posa della prima pietra – precisa Massimo Paradisi, sindaco di Castelnuovo Rangone – segna l’inizio concreto della realizzazione di un progetto al quale lavoriamo ormai dal 2020, anno nel quale esplose la pandemia da Covid19 che ci ha drammaticamente insegnato l’importanza delle cure territoriali. Essere vicini ai cittadini è condizione fondamentale per curarne salute e benessere. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it