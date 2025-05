Nuove regole | 8 look iconici dai red carpet di Cannes che oggi sarebbero proibiti

Quest’anno, il red carpet di Cannes si preannuncia diverso dal solito a causa di nuove regole sul dress code. A meno di 24 ore dall'inizio della kermesse, la nudità è stata espressamente bandita, rendendo impossibili alcuni look iconici che hanno segnato la storia di questo prestigioso evento cinematografico. Ecco 8 outfit che oggi sarebbero proibiti.

Il red carpet di Cannes quest'anno potrebbe essere molto diverso da ciò a cui siamo abituati. A meno di 24 ore dall'inizio ufficiale della kermesse è stata segnalata infatti una modifica alle regole di dress code. La nudità sul tappeto rosso è espressamente vietata nel regolamento presente sul sito, uno dei più dettagliati in assoluto. Ufficialmente la decisione è stata presa per "motivi di decenza", intercettando una controriforma stilistica in atto: per reazione all'ondata di trasparenze nella moda è nata una nuova severità stilistica che va dalle Trad Wife ai look "demure", cioè modesti, delle prossime stagioni. Stiamo assistendo a una Restaurazione formato red carpet?I nude look di Bella Hadid sul red carpet di CannesIl nude look, comunque, ha avuto i suoi momenti di gloria anche sulla Croisette.

