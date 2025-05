Nuova scossa ai Campi Flegrei gente in strada | È stata forte

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito i Campi Flegrei, causando panico tra la popolazione di Napoli. Registrata dall'INGV alle 12.07 a soli 3 km di profondità, la scossa è stata avvertita in diverse zone della città. Poco dopo, un'altra vibrazione ha ulteriormente aumentato l'allerta tra i cittadini.

Napoli, 13 mag. (askanews) - Nuovafortescossa di terremoto di magnitudo 4.4 ai CampiFlegrei, avvertita anche a Napoli, da Fuorigrotta al centro storico e in provincia.La scossa è stata registrata dall'Ingv alle ore 12.07 a una profondità di 3 km, seguita poco dopo (alle 12.22) da un'altra con magnitudo 3.5. Un vero e proprio sciame sismico, con almeno otto scosse in 40 minuti. Francesca Bianco, direttrice del dipartimento vulcani dell'Ingv: "Quello che abbiamo riscontrato, dall'evento di magnitudo 4.6 di marzo, è un continuo sollevamento dell'area; nelle ultime settimane l'entità di velocità di sollevamento si è abbassata ma questo ci suggerisce che i terremoti non avvengono solo per una variazione nella velocità di sollevamento ma anche per l'accumulo continuo nella deformazione".Tanta la paura nell'area; spavento tra gli studenti delle scuole, molti sono stati fatti evacuare in via precauzionale, ma anche negli uffici e nelle abitazioni. 🔗Leggi su Quotidiano.net