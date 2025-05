Nuova pavimentazione a piazza del Comune via Roma chiude per lavori

Nuovi lavori di pavimentazione a piazza del Comune in via Roma chiudono l'area per permettere l'avanzamento, dopo un lungo stop dovuto al rinvenimento di reperti archeologici. Il cantiere si sposta verso Palazzo del Podestà, limitando ulteriormente lo spazio per le attività locali.

Ripartono i lavori a piazza del Comune dopo il lungo stop per il ritrovamento di reperte archeologici. Il primo effetto è lo spostamento del cantiere verso palazzo del podestà, che toglie altro spazio alle attività presenti. Per consentire l'avanzamento dei lavori che interessano la pavimentazione.

