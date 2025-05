Nuova edizione di ArtGarden la mostra mercato che unisce l' arte floreale all' artigianato

Scopri la quarta edizione di Art Garden, la mostra mercato che fonde arte floreale e artigianato. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’Associazione Artigianando e Floral Garden ti invitano a un evento unico. Non perdere questa occasione per ammirare opere straordinarie sabato 17 e...

Dopo gli straordinari successi delle prime tre edizioni, l’Associazione Artigianando, in collaborazione con la Floral Garden, annuncia la quarta edizione di Art Garden, la mostramercato che unisce l’artefloreale alle esposizioni artigianali di artisti e creativi. Appuntamento sabato 17 e. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Nuova edizione di ArtGarden, la mostra mercato che unisce l'arte floreale all'artigianato

Su questo argomento da altre fonti

Nuova edizione di ArtGarden, la mostra mercato che unisce l'arte floreale all'artigianato - Dopo gli straordinari successi delle prime tre edizioni, l’Associazione Artigianando, in collaborazione con la Floral Garden, annuncia la quarta edizione di Art Garden, la mostra mercato che unisce ... 🔗palermotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

SCARABEO - nuova edizione e una mostra-evento a Milano

60° anniversario di SCARABEO - Il lancio della nuova edizione e una mostra-evento a Milano con madrina Benedetta ParodiSpin Master celebra i 60 anni del gioco di parole per antonomasia, che ha accompagnato l’alfabetizzazione degli italiani e le trasformazioni socio-linguistiche del Paese, lanciando il restyling dell’edizione classica, una limited edition deluxe e la nuova versione Scarabeo Shake dedicata alle nuove generazioni Benedetta Parodi madrina di una speciale “mostra-evento” a Milano che chiude le celebrazioni ripercorrendo alcune parole chiave degli ultimi 60 anni attraverso le opere d’arte di giovani talenti del panorama artistico italiano È il 1963 quando fa il suo debutto nei negozi italiani un nuovo gioco in scatola, Scarabeo, che sfida gli italiani del boom economico a cimentarsi con le lettere dell’alfabeto, allenando la propria capacità di dare vita a parole del vocabolario italiano, quanto più possibile lunghe e complesse, incrociandole tra loro su una plancia: al di là di ogni più rosea aspettativa, nessuno poteva immaginare che quel gioco sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno di costume, capace di attraversare le generazioni diventando il gioco di parole per antonomasia, il più longevo d’Italia.