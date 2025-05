Nuoto ' Trofeo Piskeo Master' | trionfo della Meridiana Sport

Domenica 11 maggio 2025, il "Trofeo Piskeo Master" ha brillato come un evento di successo, celebrando il nuoto siciliano con la partecipazione di 19 società locali e due prestigiose squadre nazionali. La Meridiana Sport si è affermata come protagonista indiscussa, trionfando in una giornata all'insegna dello sport e della competizione. Un inizio promettente per questa manifestazione!

Domenica 11 maggio 2025 si è svolta la prima edizione del 'TrofeoPiskeoMaster', che ha visto la partecipazione di 19 società di Nuoto siciliane alle quali si sono aggiunte la Pianeta Sport di Reggio Calabria e la Bergamo Swim Team (con Francesco Bruno tra gli M35).La protagonista indiscussa.

