Nuoto pinnato la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili

Prato, 13 maggio 2025 – Giulia Mencarelli, giovane talento del nuoto pinnato pratese, è stata convocata per i mondiali giovanili. Già riconosciuta dalla Fipsas per i suoi successi, Mencarelli si conferma una delle nuotatrici più promettenti d'Italia, pronta a fare il suo debutto sul palcoscenico internazionale.

Prato, 13 maggio 2025 – E' ormai da qualche anno una della nuotatrici più promettenti d'Italia (e non solo) ed è da tempo nel giro della Nazionale giovanile di Nuotopinnato. Tant'è che nei mesi scorsi aveva ricevuto anche riconoscimento da parte della Fipsas, per i successi ottenuti. E Giulia Mencarelli ha un nuovo motivo per esultare: la giovane nuotatrice pratese, in forza al Notapinna Prato, rappresenterà l'Italia nell'ambito del Campionato Mondiale Giovanile di Nuotopinnato Indoor che si terrà in Grecia la prossima estate. Una manifestazione che avrà luogo a Chios dal 17 al 24 giugno prossimi. Mencarelli rappresenterà idealmente anche il Notapinna, club nato fra il 2020 ed il 2021, in piena pandemia, che è stato capace in breve tempo di farsi un nome e di diventare una delle rivelazioni del Nuotopinnato italiano. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto pinnato, la pratese Mencarelli convocata per i Mondiali giovanili

