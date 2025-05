Nubi sull’ex Ilva Urso | Oggi incontro coi sindacati

Oggi si intensificano le preoccupazioni sull'ex Ilva di Taranto, con il ministro dell'Industria Adolfo Urso che incontra i sindacati per discutere della difficile situazione. Le dichiarazioni di Urso, rilasciate a Radio 24, segnalano un clima di allerta e la necessità di interventi immediati per affrontare le criticità dell'impianto.

S’addensano le Nubisull’exIlva di Taranto, il ministro all’Industria Adolfo Urso, intervistato a Radio 24, fa il punto della situazione. Che non appare per nulla rosea, anzi. “Avevamo allarmato in tempo – ha detto l’esponente del governo -. Era assolutamente necessario autorizzare subito l’attività di messa in sicurezza dell’impianto. Purtroppo l’autorizzazione è stata data . Nubisull’exIlva, Urso: “Oggiincontro coi sindacati” L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it