Nubi e pioggia la Primavera tarda ancora

La primavera sembra ancora lontana, con nubi e pioggia che continuano a dominare il cielo di Parma. Dopo un timido avvio ieri, si preannunciano ulteriori fenomeni di maltempo per oggi, martedì 13 maggio. Il clima instabile promette rovesci e temporali, spegnendo la speranza di un sole tanto atteso.

È arrivata nel pomeriggio di ieri, lunedì 12 maggio, la pioggia a Parma. Un accenno con un quantitativo che si aggira intorno ai 4 millimetri. Anche oggi, martedì 13 maggio, è previsto maltempo. Le Nubi sono in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. 🔗Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Nubi e pioggia, la Primavera tarda ancora

