Novate pet e art therapy per i ragazzi delle scuole Obiettivo accompagnarli nel passaggio di crescita

Novate Pet e Art Therapy si uniscono per supportare i ragazzi nelle loro fasi di crescita. Attraverso la pet therapy nelle scuole materne, i bambini superano la timidezza e imparano a socializzare. Nei laboratori di arte terapia per le classi quarte e quinte, gli alunni esplorano emozioni e sentimenti, esprimendoli in modo creativo con colori e materiali.

Pet therapy per i bambini dellescuole materne per vincere la timidezza e imparare ad accogliere l’altro. Arte terapia per gli alunni delle classi quarte e quinte dellescuole elementari, con laboratori che hanno aiutato i bambini a esprimere ansie e gioie in modo giocoso, con pennelli, colori e materiali di recupero.Uscite all’aria aperta, organizzate come vere e proprie esperienze di educazione ambientale e sostenibilità, per parlare di futuro, ma anche per rallentare e guardarsi dentro con gli studenti dellescuole medie e dell’Itc Levi di Bollate.È la prima edizione del progetto "Tiriamoci fuori. Emozioni, creatività, rispetto, parole" promosso dal Circolo Acli di Novate Milanese e Bollate, dall’associazione Genitoriescuola e dal Comitato Genitori Testori, che ha coinvolto bambini e ragazzidellescuole di Novate e dell’Itcs Levi di Bollate grazie al contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Novate, pet e art therapy per i ragazzi delle scuole. Obiettivo, accompagnarli nel passaggio di crescita

