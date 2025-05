Novak Djokovic si separa dal coach Andy Murray

Novak Djokovic e Andy Murray scelgono di interrompere la loro collaborazione a pochi giorni dall’inizio dell’Open di Francia. I due campioni, ex numeri uno del mondo, hanno reso noto che non lavoreranno più insieme. Marlino, i rappresentanti di Murray ringraziano Djokovic per l’opportunità di collaborare in un percorso ricco di sfide e successi.

NovakDjokovic si separa dal suo allenatore AndyMurray, a sole due settimane dall'inizio dell'Open di Francia. I rappresentanti di Murray hanno dichiarato martedì che i due ex numeri uno del mondo "non lavoreranno più insieme"."Grazie a Novak per l'incredibile opportunità di lavorare insieme e grazie al suo team per tutto il duro lavoro svolto negli ultimi sei mesi", ha dichiarato Murray. "Auguro a Novak il meglio per il resto della stagione".Djokovic ha ringraziato Murray in un post sui social media "per tutto il duro lavoro, il divertimento e il sostegno negli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo"."Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia", ha scritto Djokovic. Djokovic e Murray hanno unito le forze prima dell'Australian Open in quella che inizialmente era vista come una coppia improbabile.

