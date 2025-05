Novak Djokovic si separa da Andy Murray | già finita la collaborazione tra i due L’annuncio sui social

Tre mesi dopo l'inizio di una collaborazione inaspettata, Novak Djokovic e Andy Murray annunciano la fine del loro rapporto. La notizia, comunicata tramite i social, segna la conclusione di un'avventura che aveva suscitato grande interesse nel mondo del tennis. Scopriamo le motivazioni dietro a questa separazione.

Titoli di coda sulla collaborazione tra NovakDjokovic e AndyMurray. In maniera inattesa, si è concluso il rapporto tra il campione serbo e l’ex tennista scozzese, che circa sei mesi fa avevano dato il via a questa relazione giocatore-allenatore molto particolare. A dare L’annuncio è stato lo stesso Nole sui social, ringraziando Murray per il lavoro svolto insieme.“Grazie, coach Andy, per tutto il duro lavoro, il divertimento e il supporto degli ultimi sei mesi dentro e fuori dal campo. Mi è piaciuto molto approfondire la nostra amicizia insieme“, ha scritto il campione nativo di Belgrado.POST SU INSTAGRAM DI NovakDjokovic Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NovakDjokovic (@djokernole)A questo punto è da capire se Djokovic vorrà proseguire in autogestione oppure se ci sarà un’alternativa in vista del Roland Garros e nella stagione corrente. 🔗Leggi su Oasport.it