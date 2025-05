Notte Europea dei Musei | due giorni di appuntamenti a Priverno

In occasione della Notte Europea dei Musei, il Museo Archeologico di Priverno offre due giorni ricchi di eventi, sabato 17 e domenica 18 maggio. Sabato alle 16.00, iniziano le visite guidate in Largo ai Giovani, un'opportunità imperdibile per scoprire la storia e le meraviglie del museo. Unisciti a noi per un'esperienza culturale unica!

