Notte Europea dei Musei aperture straordinarie di Palazzo dei Diamanti e Spazio Antonioni

Sabato 17, in occasione della Notte Europea dei Musei, Palazzo dei Diamanti e Spazio Antonioni aprono le loro porte per visite serali straordinarie. Dalle 19.30 alle 23.30 sarà possibile esplorare le mostre di Alphonse Mucha e Giovanni Boldini. Un'opportunità imperdibile per gli amanti dell'arte, con un biglietto speciale a 10 euro!

