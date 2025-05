Notte dei Musei aperture serali nei siti della Grande Pompei al costo di 1 euro

Il 17 maggio, in occasione della Notte dei Musei, i siti della Grande Pompei apriranno le loro porte in orario serale al costo simbolico di 1 euro. Scopri le meraviglie della Villa di Poppea a Oplontis, le Ville di San Marco e Arianna, il Museo archeologico di Stabia e molto altro ancora. Un'occasione imperdibile per esplorare la storia!

apertureserali nei sitidellaGrandePompei il 17 maggio in occasione dellaNotte dei Musei. Il sito di Oplontis con la Villa di Poppea, le Ville San Marco e Arianna e il Museo archeologico di Stabia Libero D'Orsi a Castellammare di Stabia, la Villa Regina con Antiquarium a Boscoreale e Pompei. 🔗Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Notte dei Musei, aperture serali nei siti della Grande Pompei al costo di 1 euro

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Reggia di Caserta: apertura serale per Notte Europea Musei - Biglietto ad un euro alla Reggia di Caserta la sera di sabato 17 maggio per la Notte europea dei Musei. L'apertura serale straordinaria degli Appartamenti reali e della Gran Galleria avverrà a partire ... 🔗ansa.it

Notte dei Musei 2025: aperture serali nei siti della Grande Pompei con itinerari speciali - Aperture serali nei siti della Grande Pompei il 17 maggio in occasione della Notte dei Musei. Il sito di Oplontis con la Villa di Poppea, le Ville San Marco e Arianna e il Museo archeologico di Stabia ... 🔗ilvescovado.it

NOTTE DEI MUSEI - Il 17 maggio aperture serali nei siti della Grande Pompei - Aperture serali nei siti della Grande Pompei Dalle 20,00 alle 23,00 (ultimo ingresso 22,00) Ingresso a 1 euro A Pompei doppio Itinerario di visita: tra Villa dei Misteri e Boscoreale e tra grandi dimo ... 🔗napolimagazine.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

GF VIP : FILIPPO NARDI E LA NOTTE BOLLENTE CON LA GREGORACI

GF VIP :"BOOM DI RIVELAZIONI A RADIO RADIO " NELLA TRASMISSIONE "NON SUCCEDERA' PIU' " DI GIADA DI MICELI, TUTTA LA VERITA' SU FILIPPO NARDI ED ELISABETTA GREGORACI .