Note sul palco per l' inclusione una mattinata dedicata a ' Una canzone per Kate'

Giovedì 15 alle 10, la Sala Estense ospiterà "Una canzone per Kate", un concorso dedicato all'inclusione attraverso la musica. Questo evento rappresenta un delicato tributo alla memoria di Kate e un'opportunità per ispirare le nuove generazioni, dimostrando come il talento possa unire e promuovere valori di apertura e accettazione.

Un delicato tributo alla memoria e un'occasione per parlare alle nuove generazioni di come il talento può essere una forma di inclusione. Giovedì 15 alle 10, alla Sala Estense andrà in scena la prima edizione di 'Una canzone per Kate', il concorso istituito dall'associazione Lo Specchio nel. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Note sul palco per l'inclusione, una mattinata dedicata a 'Una canzone per Kate'

Cosa riportano altre fonti

JuniOrchestra, note e inclusione al Comunale - che si inseriranno con una musica più moderna facendo confluire sul palco l’esperienza di RulliFrulli, i loro strumenti a percussione e lo spirito di inclusione". "È emozione e una grande ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Peppino Di Capri ricorda Gigi Proietti : Canter? la nostra canzone da solo

Peppino di Capri ricorda la sua amicizia con Gigi Proietti e quando portarono sul palco dell'Ariston "Ma che ne sai? nel 1995.