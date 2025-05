Note sul palco per l' inclusione una mattinata dedicata a ' Una canzone per Kate'

Giovedì 15 alle 10, la Sala Estense ospiterà "Una canzone per Kate", un concorso dedicato all'inclusione e al talento. Questo evento celebra la memoria di Kate e invita le nuove generazioni a riflettere su come la musica possa abbattere barriere e promuovere l'integrazione. Un delicato tributo che unisce arte e sensibilità.

Un delicato tributo alla memoria e un'occasione per parlare alle nuove generazioni di come il talento può essere una forma di inclusione. Giovedì 15 alle 10, alla Sala Estense andrà in scena la prima edizione di 'Una canzone per Kate', il concorso istituito dall'associazione Lo Specchio nel. 🔗Leggi su Ferraratoday.it