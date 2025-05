Nona edizione per La Voce e il Tempo la storica rassegna di musica antica a Genova

La nona edizione de "La Voce e il Tempo", storica rassegna di musica antica a Genova, apre le sue porte con quattro concerti in anteprima. In programma per la primavera 2025, questi appuntamenti uniscono il fascino della voce a sonorità antiche e contemporanee, esplorando nuove sperimentazioni tra diversi linguaggi musicali.

La storica stagione musicale genovese "La Voce e il Tempo" apre la sua Nonaedizione con quattro concerti in anteprima che portano nella primavera 2025 le suggestioni della Voce tra sonorità antiche e conTemporanee. I quattro appuntamenti sono caratterizzati da sperimentazioni tra linguaggi.

