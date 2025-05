Non voglio più lavorare con lui | porte chiuse per Mario Balotelli

Mario Balotelli torna al centro dell'attenzione, ma non per le sue prestazioni in campo. Con il Genoa, l'attaccante sembra sempre più ai margini, mentre il suo futuro si complica. Dopo il recente pareggio con il Napoli, la sua presenza continua a suscitare polemiche, ma lui stesso dichiara: "Non voglio più lavorare con lui", segnando la chiusura di un capitolo.

L’attaccante, ai margini del Genoa di Vieira, fa sempre discutere, anche se non vede il campo da mesi ormaiNell’ultimo turno ha fermato la capolista Napoli sul pareggio, 2-2 il risultato finale, riaprendo di fatto la corsa Scudetto per l’Inter di Simone Inzaghi, adesso distante un solo punto dalla squadra di Antonio Conte.MarioBalotelli (Ansa) – Calciomercato.itStiamo parlando del Genoa di Patrick Vieira che, anche se ormai matematicamente salvo, non ci sta a fare la vittima sacrificale e mette in campo tutto il possibile per dare fastidio agli avversari di turno. Tutto questo, però, senza MarioBalotelli. Arrivato nell’ottobre dello scorso anno da svincolato in rossoblu, il 34enne attaccante ha esordito pochi giorni dopo. Ma dopo l’esonero di Alberto Gilardino e l’avvento in panchina del tecnico francese, con il quale aveva avuto dei dissapori ai tempi del Nizza, per ‘Super Mario’ non c’è stato più spazio. 🔗Leggi su Calciomercato.it