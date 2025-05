Non spetta al comune | la palestra della scuola resta ancora una discarica

Nonostante gli sforzi del comune per mantenere in ordine gli spazi pubblici, la palestra della scuola si trasforma in una discarica. Mentre l'erba viene finalmente tagliata, i vecchi banchi e mobili abbandonati continuano a occupare il giardino, trascurati e dimenticati, in un evidente contrasto con la cura riservata ad altre aree.

Gli addetti alla manutenzione del verde del comune si sono occupati di tagliare l'erba che ormai aveva raggiunto il metro d'altezza. Mentre l'ammasso di vecchi banchi, mobili e altri materiali disseminato fra le aiuole è rimasto lì. Senza che nessuno si occupasse dello sgombero e di fare pulizia. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - "Non spetta al comune": la palestra della scuola resta ancora una discarica

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"La Provincia chieda il conto al Comune". Palestra, si accende la polemica. Lucacci: "Restituire mezzo milione" - "La Provincia di Arezzo metta in mora il Comune ... La palestra che doveva nascere a nord della città, in zona Palagalli, al servizio di studenti e società sportive e che non è stata ancora ... 🔗lanazione.it

Chiusura della palestra: le azioni della Giunta Comunale - In riferimento all'articolo "SOS chiusura palestra" del 9 maggio, la Giunta Comunale desidera informare che sono già stati presi contatti informali con alcuni degli interessati, con l'obiettivo di ind ... 🔗giglionews.it

Manca la palestra per la ginnastica: "Il sottoscala non ci basta più" - L’appello della Polisportiva Serralta: "Abbiamo 96 iscritte e non possiamo accettarne altre". L’ideale per la società sarebbe la ex Gil, ma ancora non ci sono tempi certi sui lavori post sisma. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stampante 3D alimentare: può diventare un elettrodomestico di uso comune?

Immaginate di portare a tavola un dolce o un antipasto dal design un po' insolito, ma perfetto in ogni dettaglio.