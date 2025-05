Non solo le dimissioni nella notte | alla Juve è successo di tutto che ribaltone! | CM IT

Nella notte, la Juventus è travolta da un autentico ribaltone dirigenziale. Le dimissioni di un importante dirigente segnano l'inizio di una separazione imminente. Con un futuro in Inghilterra all'orizzonte, nuovi sviluppi scuotono il club bianconero, gettando l'ombra di una nuova era. Calciomercato.it conferma le indiscrezioni.

A fine stagione si separeranno le strade con la Juve: futuro in Inghilterra per l’attuale dirigente bianconeroScossone nella dirigenza della Juventus, a fine stagione arriveranno le dimissioni e il nuovo addio al club bianconero. John Elkann (LaPresse) – Calciomercato.itArrivano conferme infatti sul divorzio tra la ‘Vecchia Signora’ e Francesco Calvo che si materializzerà a fine campionato, con la Juve in piena lotta attualmente per un posto alla prossima Champions League. La decisione è stata presa direttamente dallo stesso dirigente piemontese, che quindi lascerà ancora una volta il club bianconero dopo il ritorno nel 2022 alla Continassa.Calvo ricopre il ruolo di Managing Director Revenue e Football Development allaJuventus, oltre a rappresentare il club (nell’ultimo anno insieme a Giorgio Chiellini) nelle assemblee in Lega Calcio a Milano. 🔗Leggi su Calciomercato.it