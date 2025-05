Non solo Campania | Internazionali d’Italia Sinner agli ottavi di finale

In un clima di tensione internazionale, l'Italia si prepara a sostenere Sinner agli ottavi di finale, mentre il dibattito sulla pace in Ucraina si intensifica. Trump tenta di mediare con Putin, ma Mosca rigetta le richieste europee. In questo contesto, la situazione geopolitica rimane fragile e ricca di incognite.

Tempo di lettura: 5 minutiPACE IN UCRAINA, TRUMP CHIAMA PUTIN CON ZELENSKY A ISTANBUL MOSCA RESPINGE L’ULTIMATUM DELL’EUROPA PER LA TGREGUA SUBITOMosca respinge l’ultimatum dell’Europa per la tregua subito in Ucraina. Ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all’incontro di giovedì a Istanbul. ‘Sarà molto importante e ne usciranno cose buone’, dice Trump che invita il presidente russo a presentarsi insieme a Zelensky e non esclude di esserci. Il numero uno ucraino, intanto, ha telefonato a Papa Leone XIV e lo ha invitato a Kiev. ‘L’Ucraina è per la pace, Mosca è responsabile della guerra. Aspettiamo una risposta chiara della Russia sulla richiesta del cessate il fuoco’, dice la premier Meloni, che ha incontrato a Roma il primo ministro greco Mitsotakis.HAMAS LIBERA L’OSTAGGIO USA, TRUMP LO INCONTRERÀ A DOHA RILASCIATO IDAN ALEXANDRE, PRIMO TRA I SOLDATI DELL’IDFHamas ha consegnato agli operatori della Croce Rossa l’ostaggio con cittadinanza americana e israeliana Idan Alexander, 21 anni, a nord della città di Khan Yunis, sud della Striscia di Gaza. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Non solo Campania: Internazionali d’Italia, Sinner agli ottavi di finale

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Internazionali d'Italia, oggi Sinner contro de Jong per gli ottavi di finale - Il ritorno in campo agli Internazionali di Roma di Jannik Sinner contro l'argentino Navone, battuto in due set con il punteggio di 6-3, 6-4, ha certificato l'amore degli italiani per il n.1 al mondo d ... 🔗msn.com

Internazionali d'Italia, i fratelli Berrettini: “Grande emozione e soddisfazione giocare insieme” - Stasera Matteo e Jacopo affrontano Musetti e Sonego nel doppio per i sedicesimi di finale: “Ci stiamo preparando al meglio, saremo sempre più forti” ... 🔗msn.com

Internazionali Roma 2025, in campo Berrettini: dove vederla. Passa de Minaur - Quella di oggi sarà un'altra giornata densa per i colori italiani agli Internazionali d'Italia, a Roma. Oltre a Sinner, sul campo centrale scenderà in campo ... 🔗lapresse.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina - Kiev respinge attacco di droni russi sulla capitale

L'allarme antiaereo scattato nella notte nella capitale era relativo a una minaccia di attacco con droni - hanno fatto sapere via Telegram le autorità di Kiev, come riporta Ukrinform - Secondo le prime notizie, droni nemici sono stati lanciati da sud, hanno sorvolato le regioni di Mykolaiv, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Poltava e Chernihiv e hanno cercato di attaccare Kiev da nordest.