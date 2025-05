“Non sempre andavamo d’accordo” | la confessione del 2023 di Prevost su Papa Francesco

Nel 2023, in occasione del decennale del pontificato di Papa Francesco, il cardinale Jean-Claude Prevost ha rivelato retroscena inediti sulla sua relazione con il Pontefice. Con un sorriso ironico, ha condiviso le sue prime impressioni sull'elezione di Francesco, lasciando intendere che non sempre le affinità sono state scontate, ma mai prive di profonda riflessione.

Intervistato nel 2023 in occasione del decennale del pontificato di Francesco, Prevost raccontava con un sorriso ironico: "Quando fu eletto, dissi ad alcuni confratelli: 'Bene, questo sta molto bene e grazie a Dio io non sarò mai vescovo'. Non dirò il perché, ma diciamo che non in tutti gli incontri andavamosempre d’accordo". 🔗Leggi su Fanpage.it