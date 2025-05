Non sempre andavamo d’accordo | in un video del 2023 Prevost parla di Bergoglio

Nel 2023, Robert Francis Prevost ha rivelato i suoi rapporti con Jorge Mario Bergoglio, affermando: “Non in tutti gli incontri andavamo sempre d’accordo”. Questo video, riemerso dopo l'elezione di Bergoglio a Pontefice, solleva interrogativi sui legami interni alla Chiesa e sull'evoluzione delle dinamiche personali tra i due leader religiosi.

“Non in tutti gli incontri andavamosempred’accordo”. Era il 2023 e a dirlo, in un video che è tornato a circolare dopo la sua elezione a Pontefice, era Robert Francis Prevost. A rilanciare le sue parole su X è stato l’account “Silere non possum”.“Conoscevo Jorge Mario Bergoglio, allora arcivescovo di Buenos Aires”, disse Papa Leone XIV in occasione dei 10 anni di pontificato di Francesco. “E a suo tempo, dato che io ero generale degli agostiniani, lo avevo incontrato varie volte. E quando fu eletto, io dissi ad alcuni confratelli: ‘Bene, questo sta molto bene e grazie a Dio io non sarò mai vescovo sempre’. Non dirò il perché, ma diciamo che non in tutti gli incontri andavamosempred’accordo“.In un passaggio successivo del video, Papa Leone XIV ricorda l’insperata nomina a vescovo, nel 2015, della diocesi di Chiclayo, voluta proprio da Bergoglio: “Lo invitai a presiedere la messa di apertura del Capitolo Generale degli Agostini il 28 agosto 2013. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Non sempre andavamo d’accordo”: in un video del 2023 Prevost parla di Bergoglio

