Non posso seguirlo la frase apre all’addio di Conte? Cosa sta succedendo in casa Napoli

In casa Napoli, l'addio di Conte segna un momento cruciale. Gli azzurri si avvicinano alla trasferta contro il Parma con ambizioni da campioni, mentre voci di mercato e incertezze sul futuro rendono l'atmosfera intensa. La sfida si prospetta come una "finale scudetto", con l'Inter di Inzaghi pronta a contendersi il titolo.

Gli azzurri si preparano ad affrontare il Parma tra voci di mercato e segnali sul futuro: l’annuncio apre un incredibile scenario. Il Napoli prepara la trasferta di Parma con un unico pensiero: vincere la prima “finale scudetto“. A Contenderselo con forza c’è l’Inter di Inzaghi, ma il Napoli di Conte ha tutte le carte in regola per restare in vetta.Eppure, piccole indiscrezioni stanno alimentando un sospetto: il futuro di Antonio Conte potrebbe non essere legato a lungo al Napoli.Conte e il possibile addio al Napoli: spunta una clamorosa indiscrezioneA lanciare il sasso nello stagno è Giorgio Gandola, giornalista de “La Verità”, che in un articolo pubblicato nelle scorse ore ha riportato una frase che ha già acceso i riflettori sulle panchine della prossima stagione. Il protagonista, inaspettato, è Lele Oriali, figura storica al fianco di Conte in quasi tutte le sue esperienze, da Coverciano all’Inter, fino al Napoli. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Non posso seguirlo” la frase apre all’addio di Conte? Cosa sta succedendo in casa Napoli

La Verità - "Questa volta non posso andare dove va lui", la frase di Oriali su Conte e le piste Juventus e Milan - `Questa volta non posso andare dove va lui`. Come rivela il quotidiano La Verità, sarebbe questa la frase che Gabriele Oriali, storico collaboratore di Antonio Conte. 🔗msn.com

Conte alla Juventus, lo conferma la frase di Oriali («non posso andare dove va lui») – La Verità - La frase di Oriali rivela il passaggio di Conte alla Juventus. Oriali non potrà seguirlo. A Napoli, ovviamente, andrà Allegri ... 🔗ilnapolista.it

‘Non posso dire nulla per i primi 93 minuti’: la frase di Inzaghi che lascia un sospetto - Dovevamo difendere meglio e non farla finire a Orsolini. Ai ragazzi non posso dire niente per i primi 93', non deve essere un alibi il fatto che la rimessa sia stata battuta 12 metri più avanti. 🔗msn.com

