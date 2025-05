Non hai mai visto un top di gamma sottile come il nuovo Samsung Galaxy S25 Edge. Con un design innovativo e caratteristiche all'avanguardia, Samsung brucia sul tempo Apple nella competizione tra smartphone ultra-sottili. Scopri come il Galaxy S25 Edge ridefinisce gli standard della telefonia mobile, portando l'eleganza e la potenza a un nuovo livello.

Samsung brucia sul tempo Apple nella partita tra gli smartphone sottili lanciando il nuovoGalaxy S25 Edge. Se l'anno scorso gli smartphone top di gamma si sono contesi la leadership a colpi di funzionalità di intelligenza artificiale, nel 2025 il terreno di battaglia si è spostato sui millimetri di spessore, all'insegna di smartphone sottili e (finalmente) comodi da utilizzare e da tenere in mano. Così, se le prime indiscrezioni parlavano dell'arrivo a settembre del nuovo iPhone 17 Air, che punterebbe tutto su una sottigliezza incredibile, la casa coreana ha deciso di giocare d'anticipo annunciando già oggi l'arrivo dello smartphone più sottile al mondo.