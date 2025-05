Non c’è percorso di maturazione se c’è dipendenza la sfida educativa di Valditara per una scuola che formi cittadini liberi | Tutte le droghe fanno male anche quella da cellulare

Oggi ha avuto luogo la cerimonia di lancio del concorso nazionale "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza", alla presenza di illustri rappresentanti del governo. Sotto la guida di Valditara, la scuola si impegna a formare cittadini liberi, consapevoli dei danni provocati da ogni forma di dipendenza, incluse quelle digitali.

Si è svolta oggi, alla presenza del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e del Ministro della Salute Orazio Schillaci, la cerimonia di lancio del concorso nazionale "No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza".

